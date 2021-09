Une extraordinaire histoire encore jamais dévoilée. Ten House est la caserne de pompiers juste à côté des tours jumelles. Le 11 septembre 2001, les membres de cette unité ont été les premiers et les derniers sur les lieux. Découvrez des archives rares de cette journée, des témoignages poignants qui révèlent le courage et le sacrifice de ces combattants du feu, devenus de véritables icones à New York. Même si les tours ont été détruites, la caserne emblématique est restée debout et une nouvelle vie après ce désastre a commencé...