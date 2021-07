30 ans de musique sur M6

Depuis sa création, M6 et la musique c'est une grande histoire d'amour. À l'occasion de ses 30 ans, la chaîne crée l'événement et invite les téléspectateurs à fêter « 30 ans de musique sur M6 » sur la scène du Dôme de Paris. David Ginola accueillera les plus grandes stars françaises qui ont grandi avec M6 pour interpréter leurs plus grands tubes et partager leurs souvenirs de ces moments exceptionnels vécus ensemble : Florent Pagny, Julien Doré, Etienne Daho, M. Pokora, Louane, MC Solaar, Ophélie Winter, Christophe Willem, Chimène Badi, Kids United, Laurent Voulzy, Patrick Fiori, Marina Kaye, Benjamin Siksou, Larusso et beaucoup d'autres surprises... Des prestations live et des retours en images sur quelques-uns des meilleurs moments des émissions musicales mythiques de la chaine préférée des Français : Hit Machine, Fréquenstar, Popstars, Dance Machine, Nouvelle Star, La France a un incroyable talent... Flashback sur les premières télés de nos chanteurs préférés, les prestations exclusives des stars internationales, les découvertes de grands artistes d'aujourd'hui et les innombrables moments de télévision devenus cultes. © Carson Prod

