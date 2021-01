Nouveau Nouveau Téléfilm | Romance

4 mariages et un coup de foudre

Brooke vient de rompre avec son copain et doit donc se rendre seule aux quatre mariages auxquels elle est invitée cet été. Elle fait alors la connaissance de Nate qui, comme elle, se remet d'une rupture douloureuse et ne souhaite pas rencontrer quelqu'un dans l'immédiat. Quand ils s'aperçoivent qu'ils sont invités aux mêmes mariages, Brooke et Nate décident d'y aller ensemble en tant qu'amis... © Red Arrow