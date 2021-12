Divertissement | Cuisine

Le chef Cyril Lignac et son commis Jérôme Anthony sont de retour pendant les fêtes pour vous proposer des menus raffinés et gourmands à réaliser en famille ! Une pincée de bonne humeur, une bonne dose de fous rires et des kilos de bons petits plats : la fin de l'année s'annonce riche en surprises avec le retour de Tous en Cuisine ! Pour la première fois, le Chef préféré des Français vous livre toutes ses astuces pour préparer les plus belles recettes de fêtes ! Cocottes de volaille, sablés de Noël, foie gras mi-cuit et galette des Rois n'auront plus de secret pour vous ! Faciles, pas chères et rapides, comme d'habitude, vous allez découvrir les techniques d'un grand Chef pour des repas « 100% faits-maison » ! À ses côtés, Jérôme Anthony, une personnalité, et des familles des 4 coins de la France devront relever le challenge de réussir les plus beaux plats de fêtes en 50 minutes ! Entre traditions, marrons et cotillons, passez de douces Fêtes de fin d'année devant Tous en Cuisine !