Série | SF & Fantastique

Amis et aides-soignants dans un hôpital de Boston, Josh et Aidan se considèrent comme des "monstres". Alors que ce vampire et ce loup-garou décident de vivre ensemble, ils découvrent que leur nouvel appartement est hanté par le fantôme d'une jeune femme nommée Sally. Dans leur volonté de mener une vie normale, les trois colocataires se lient d'amitié et apprennent à gérer leurs doubles vies... © BANIJAY PRODUCTIONS FRANCE