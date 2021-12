Divertissement | Mode & beauté | Compétition

Deux nouvelles règles font leur entrée dans l'émission, libre aux candidates de les adopter… ou pas ! La première permettra à toute candidate qui le souhaite d'être accompagnée par un proche pendant son shopping afin d'être conseillée dans ses choix. La seconde concerne la pièce à shopper, un vêtement ou un accessoire en adéquation parfaite avec le thème de la semaine qui sera offert lors du passage en caisse si la candidate a la bonne idée de la sélectionner pour son défilé. Cette semaine, les 5 prétendantes au titre de Reine du Shopping sont : - Élodie, 37 ans, hôtesse de l'air et véritable passionnée de mode, transforme chaque escale en virée shopping ! Aidée de son cousin Christopher, elle passera en revue plusieurs tenues qui, espèrent-ils, lui donneront une allure fatale lors de son dîner de réveillon avec son mari. Mais le chrono les prendra de court, contraignant Élodie à presser le pas sur la fin de son shopping… Parviendra-t-elle à défiler avec un look complet ? - Vera, 34 ans, charcutière varoise, est fan de jeans et d'imprimés. Peu inspirée par le thème, elle se lancera pourtant à fond dans son shopping avec la ferme intention de dénicher la pièce à shopper ! Réussira-t-elle à la trouver mais aussi à impressionner Cristina Cordula, son icône mode, lors de son défilé ? - Chloé, 26 ans, Parisienne ultra féminine, connaît les tendances mode sur le bout des doigts. Adepte de tenues fleuries agrémentées d'une touche rock, elle ne porte pour autant jamais de talons hauts ; accessoire qu'elle sait indispensable pour être femme fatale ! Pour accéder à la couronne convoitée des Reines du Shopping, Chloé ne reculera devant rien… - Babeth, 43 ans, est assistante médicale, chanteuse et boxeuse ! Elle sera accompagnée de Love, sa meilleure amie qui connaît bien ses goûts. Et comme pour Babeth « la couleur c'est la vie », le binôme enchaînera des essayages de tenues originales à motifs très colorés qui surprendront le showroom… - Iona, 21 ans, étudiante en langues, affiche un style sexy chic la plupart du temps en arborant un joli décolleté. Emballée par le thème, la benjamine au caractère bien trempé se lancera très sure d'elle dans son shopping, convaincue qu'elle emportera la victoire… Élodie, Vera, Chloé, Babeth et Iona devront trouver cette semaine le look idéal pour le thème « Fatale pour un dîner du réveillon en amoureux » avec un budget de 350 euros.