Série | Drame

M. Earnshaw est le maître du domaine des Hauts de Hurlevent, où il vit avec ses deux enfants, Cathy et Hindley. Le destin de la famille bascule lorsqu'il revient d’un voyage avec un orphelin, Heathcliff, qui devient très ami avec Cathy, mais qu'Hindley n'accepte pas. Quelques années plus tard, à la mort du père de famille, la relation entre Cathy, Hindley et Heathcliff prendra un nouveau tournant, entre passions, drames et affrontements. Une mini-série adaptée du roman d’Emily Brontë. © ITV STUDIOS GLOBAL ENTERTAINMENT