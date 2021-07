Sport | Aventure | Voyage

Embarquez pour un tour du monde des activités sportives les plus extravagantes pratiquées par les humains : course en sac, partie de football dans la boue, tir à la corde, sauts en roller, course à dos d'âne, entartages... Elles sont toutes passées en revue ! Alors, prêts pour une épopée des plus loufoques ? © Principal Media