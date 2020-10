Magazine | Reportage

OVNI, extraterrestres : sont-ils vraiment parmi nous ? Chaque année dans le ciel français on recense près de 500 observations de phénomènes étranges. Mais la grande majorité d'entre-elles, 78 %, trouve une explication rationnelle après analyse scrupuleuse du GEIPAN, Le Groupe d'Études des Phénomènes Non-identifiés, créé par le CNES en 1977. Reste tout de même une centaine de cas par an où les membres du GEIPAN avouent ne pas être en mesure d'apporter une réponse logique à ces observations. Pour autant les scientifiques se refusent à parler d'OVNI, même lorsque les témoins sont particulièrement crédibles comme par exemple les pilotes de ligne, des hommes au mental d'acier, suivis psychologiquement, et dont la parole ne peut être mise en doute. Nous avons rencontré Jack Krine, ancien pilote de chasse dans l'armée et leader de la patrouille de France. Vous entendrez les récits de deux anciens pilotes d'Air France: Jean-Charles Dubocq et Jean-Gabriel Greslé. Tous les trois sont formels, ils se sont retrouvés nez à nez avec une soucoupe volante gigantesque. Dans ce documentaire inédit, nous avons cherché à savoir quelles étaient aujourd'hui les preuves de l'existence des OVNI ? Les OVNI sont-ils vraiment parmi nous ? Mythe ou réalité ? OVNI, les nouvelles preuves De tout temps les témoignages relatifs à l'observation d'OVNI se multiplient sans pour autant qu'aucune preuve scientifique ne soit apportée. Aujourd'hui, les langues se délient surtout de la part de certains responsables politiques. Les 3 cas dont nous allons faire état sont incroyables, car ils sont corroborés par des personnalités qui habituellement ne s'expriment jamais sur la question des OVNI. Pour la première fois, des policiers, des généraux et même un gouverneur des États-Unis parlent et racontent ce qu'ils n'avaient jamais dit auparavant. Et nous comprendrons pourquoi les plus hauts responsables américains, belges et britanniques ont tenté pendant des années de minimiser et d'étouffer ces dossiers classés top secrets...