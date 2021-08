United Plates Of America

1 saison

Quoi de mieux que la nourriture pour voyager, s'imprégner d'une culture et rassembler les peuples ? Dans United Plates of America, Gary Takle part à la rencontre de migrants et de restaurateurs dans les plus grandes villes des Etats-Unis afin d'en savoir plus sur leur parcours à travers leur héritage culinaire... Un véritable voyage pour les papilles, mais pas que ! © Parade