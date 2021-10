Documentaire | People | Musique

Pénétrez dans l’univers rap et hip-hop avec Olivier Cachin. Quelle est la place des femmes dans cette industrie ? L'homosexualité est-elle un sujet encore tabou ? Autant de questions auxquelles le journaliste tente de répondre, tout en nous replongeant dans l’âge d’or de ce courant aussi adoré que décrié, grâce aux témoignages des plus grands artistes français et américains. © DIGITAL REBIRTH