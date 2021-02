Divertissement | Série-réalité | Emotion

Les Princes et les Princesses se lancent dans la quête du grand Amour… Mais cette année, elle risque d'être chamboulée car les prétendant(e)s pourraient bien les détrôner ! Trois nouvelles Princesses : Alix, Beverly et Kellyn, toutes d'anciennes prétendantes sont bien déterminées à oublier leurs histoires passées et à ouvrir de nouveau leur coeur. À leurs côtés, trois Princes : Mujdat, Bastien et un prince anonyme qui leur réserve des surprises... © Studio 89