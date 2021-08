Le marcheur du Nil

1 saison

Enfilez vos chaussures de marche et embarquez pour un voyage unique en son genre tout au long des 6650 km du Nil ! L'explorateur britannique Levison Wood va traverser le Rwanda, la Tanzanie, l'Uganda, le Sud Soudan, le Soudan et l'Egypte et parcourir jungle, savane, déserts mais aussi des zones de guerres. Rencontre avec des animaux sauvages, quête de nourriture, échanges avec des tribus locales, découverte de secrets ancestraux... C'est parti pour 9 mois d'aventure et 7 millions de pas ! © NBC Universal INC.