Le prix du désir

4 saisons

Trois femmes libres, ambitieuses et passionnées vont voir leurs destins liés par de dangereuses et terribles épreuves. Bibi, qui mène une vie de criminelle par amour, est recherchée par Jeiza, une officier de police bien décidée à lui faire vivre l'enfer. Quant à Ritinha, son pouvoir de séduction va avoir de dangereuses conséquences. Car le désir a un prix, et pas n'importe lequel... © Côte Ouest