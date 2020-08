Spécial "Passions dangereuses" sur 6play ! Juliana se retrouve mêlée à un réseau de prostitution et se réveille dans le Bronx, un des quartiers les plus dangereux de Bogotá. Elle rencontre Andrés avec qui elle va tenter de survivre à un quotidien de misère où la drogue et le crime organisé les obligent à risquer leur vie à chaque instant... A découvrir, sur le même thème : La bague de Sophia; Dangereuse convoitise; Derrière les apparences; Des yeux dans la nuit; Le bel arnaqueur © Caracol International