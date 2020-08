Kids and counting

Chez les familles Radford, Sullivan, Lewis, et Salim on ne s'ennuie jamais. Et pour cause ! Ce sont toutes des familles nombreuses. Très nombreuses ! Parents de 15 enfants, les Radford sont d'ailleurs à la tête de la famille la plus nombreuse du Royaume-Uni, et s'apprêtent même à battre leur propre record. Car chez ces familles, on ne compte plus... ou presque! A chaque naissance, tandis que le budget diminue, les dépenses augmentent... ©All3média