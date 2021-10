Super Blonde

Renvoyée du Manoir Playboy, Shelley, playmate du célèbre magazine de charme, trouve refuge dans une association d'étudiantes menacées d'expulsion. Leur seul espoir pour garder leur logement ? Attirer de nouveaux membres ! Un défi que Shelley est bien décidée à relever. Et pour cela, elle va user de toutes ses ressources de pin-up pour transformer les filles en créatures de rêve et faire de Zeta Alpha Zeta une des associations les plus populaires du campus ! © SONY PICTURE TV INTERNATIONAL