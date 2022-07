Summerland

2 saisons

Ava, créatrice de mode, vit en colocation avec ses meilleurs amis en Californie. Indépendante et passionnée, son quotidien va être bouleversé par une grande tragédie. Sa sœur et son beau-frère sont tués dans un accident de voiture, et Ava récupère la garde de leurs trois enfants. Tous vont devoir s'habituer à cette nouvelle vie... © CBS