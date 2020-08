Magazine d'information

Plage, soleil et farniente : le rêve à 300 euros L'offre est à peine croyable. Une semaine de farniente sous le soleil tunisien pour 300 euros tout compris ! De quoi susciter des envies de séjours balnéaires… et redonner un coup de fouet à l'économie moribonde de la Tunisie. Car depuis le printemps arabe et les attentats de 2015, le tourisme en Tunisie a connu un sérieux coup d'arrêt. Alors qu'elle était auparavant la destination préférée des Français, ils n'étaient plus que 500 000 à fréquenter ses plages l'an dernier, trois fois moins qu'en 2010. Or le tourisme est toujours un pilier de l'économie tunisienne, puisqu'il pèse près de 8% du PIB ! Alors pour relancer la machine, le pays met en avant soleil, mer... et sécurité. Les militaires font désormais partie intégrante de la carte postale. L'objectif de cette année : accueillir 8 millions de vacanciers, un quart de plus que l'an passé. Comment le gouvernement met-il tout en œuvre pour faire revenir les touristes ? Après avoir déserté Djerba, les tours opérateurs reviennent peu à peu et se livrent une bataille sans merci pour décrocher les hôtels les plus réputés. Comment négocient-ils avec les hôteliers locaux pour proposer des promotions fracassantes ? Derrière les promesses de vacances tout compris à prix cassé, à combien s'élève l'addition une fois sur place ? Plus de plaisir, moins d'effort : le vélo fait sa révolution ! Loin devant le foot ou le camping, le vélo est le loisir préféré de près de la moitié des Français ! Et aujourd'hui, tout est fait pour que ce loisir rime avec plaisir, sans le moindre effort ! Autrefois réservée aux plus motivés, la randonnée à vélo est devenue une activité très en vogue, grâce à des tours opérateurs qui proposent des séjours clés en main. Itinéraires, réservations d'hôtels et restaurants, et même livraison des bagages à chaque étape, tout est pris en charge ! Autre option, moins coûteuse : les locations de vélo à la journée. Entre les loueurs, la concurrence bat son plein. Comme à Porquerolles (Var), un joyau national aux eaux turquoises et plages de rêve qui ne se visite qu'à vélo… désormais en mode électrique. Une option qui fait toute la différence dans la concurrence que se font les loueurs de vélo. Une assistance électrique qui démultiplie votre effort, mais aussi votre budget : comptez 40 euros la journée soit 2,5 fois plus cher qu'un VTT classique. Ce pari est-il gagnant ? De nombreux touristes craquent aussi à leur retour pour ce joujou révolutionnaire : l'an dernier, il s'est vendu près de 150 000 vélos à assistance électrique (VAE), un marché qui explose avec une croissance supérieure à 30% par an ! Avec des prix qui varient de 600 à 6 000 euros, comment vendeurs et fabricants se battent-ils pour vous s'imposer ? Dans la foulée de Décathlon, comment Intersport a-t-il décidé de défier son grand rival, en misant à fond sur ce créneau ? Yoga : zen le business ! Autrefois réservé à quelques initiés, le yoga est devenu un véritable phénomène de société. 300 millions d'adeptes dans le monde, dont 3 millions rien qu'en France, soit 5% de la population. C'est deux fois plus qu'il y a dix ans ! À l'école, à l'hôpital, en entreprise et même en prison, le yoga se pratique partout et se décline à toutes les sauces. Applications payantes, marques de vêtements, stages détox, le business yoga semble inépuisable. Même des marques comme Ikea ou Chanel ont lancé leurs accessoires yoga ! Aujourd'hui, les cours de yoga fleurissent un peu partout dans les salles de sport, avec de nouvelles plateformes low-cost pour réserver des séances à 14 euros seulement ! La clientèle plus aisée peut s'orienter vers les cours très select de Hélène Duval, devenue une véritable star de la discipline. Créatrice de la marque YUJ, elle est aujourd'hui une businesswoman aguerrie. Combien gagnent les stars du yoga pour vous détendre ? Comment profiter de la concurrence qui fait rage entre les centres de cette discipline ?