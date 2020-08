Bad Ink : tatouages ratés à Las Vegas

2 saisons

Bienvenue à Las Vegas, capitale mondiale de la démesure mais pas forcément du bon goût, et ce jusque dans les tatouages ! Les tatouages, justement, Ruckus et Dirk en ont fait leur combat et arpentent les rues de la ville à la recherche de ce qui se fait de pire en la matière... pour les corriger un à un et les transformer habilement en chef-d'œuvre ! Mais entre dessins plus que gênants et anecdotes émouvantes, ils ne sont pas au bout de leurs surprises... © AETN