Pour ce 10e anniversaire, Cyril et Mercotte ont préparé une saison pleine de surprises avec des invités prestigieux ! Un voyage au pays de la gourmandise qui conduira les pâtissiers amateurs jusqu'au passage secret de la tente, les menant à l'incroyable théâtre du Meilleur Pâtissier. La 10e promotion devra rivaliser de technique et de créativité pour séduire le jury et impressionner les plus grands noms de la pâtisserie française ! © BBC WORLWIDE FRANCE PRODUCTIONS