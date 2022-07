Princesse Sarah

1 saison

Avec Princesse Sarah, (re)découvrez et faites découvrir à vos enfants l'animé culte des 80-90 ! Envoyée en Angleterre par sa riche famille, Sarah intègre le collège de Mlle Mangin. Très vite, elle impressionne par son allure et son raffinement. Cependant, le décès brutal de son père lui fait changer de statut social et bouleverse sa vie... © 1985 Nippon Animation Co., Ltd