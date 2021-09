Série | Action

Le lieutenant Julien se rend au cabinet pour en savoir davantage sur le braquage et l'or et avancer sur l'enquête. Mendy et Kassim se rendent chez Abdoulaye pour mettre leur plan à exécution. De leur côté, Dabo et Ecko dealent avec L'Artiste, un trafiquant d'armes. La saison 2 d'Or Noir est disponible en exclusivité sur 6play.