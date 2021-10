Julie et Julia

1 film

En 1948, Julia Child suit son mari et déménage à Paris où elle se prend de passion pour la cuisine française, dont elle va s'inspirer pour écrire un livre qui changera pour toujours la façon de cuisiner de l'Amérique. 50 ans plus tard, Julie Powell se lance un défi qu'elle documente sur son blog : réaliser toutes les recettes du livre de Julia en un an ! Un film de Nora Ephron avec Meryl Streep, Amy Adams, Stanley Tucci... © SONY PICTURE TV INTERNATIONAL