Coluche – Le Luron : morts de rire

1 documentaire

Le 25 septembre 1985, une parodie de mariage réunit les deux humoristes les plus célèbres de leur temps. Cette union, après des années de rivalité, témoigne de leur victoire commune. En quinze années de carrière, Thierry Le Luron et Coluche ont permis à l'humour et à la dérision d'envahir les médias et l'espace public. Ce film raconte l'histoire d'une révolution culturelle à travers les destins croisés de ces deux monstres sacrés que tout semble opposer. © Les bons clients