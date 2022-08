Alice, artiste prometteuse, vient tout juste d'emménager avec son compagnon Franck. De son côté, sa sœur Elsa ne supporte plus l'infidélité de son mari et décide de se réfugier chez Alice, qu'elle n'a pas vue depuis deux ans. Très vite, la jeune femme s'immisce dans la vie du couple et exerce un chantage affectif malsain sur sa sœur... © LE MEILLEUR DU CINEMA

