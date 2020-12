Les enfants volés

2 téléfilms

Espagne, 1974. Pressées par leur famille et la morale de l'époque, Violeta et Conchita, deux jeunes femmes enceintes, se réfugient, l'une dans une congrégation de religieuses, l'autre dans un hospice, pour cacher leur grossesse à la société. Elles sont alors toutes deux victimes du docteur Mena, à la tête d'un réseau d'adoptions illégales, et se font voler leur bébé. De leur côté, Ricardo et Elisa souhaitent adopter un enfant en secret et font appel au docteur Mena... © Mediaset S.A.