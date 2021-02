Les rêves de Lindsay

1 téléfilm

Depuis son enfance, Lindsay fait un vœu à chacun de ses anniversaires mais aucun ne s'est encore exaucé. En soufflant ses 30 bougies, la jeune femme souhaite simplement que tous les vœux qu'elle a pu faire par le passé se réalisent ! Et comme par magie, dès le lendemain, elle obtient le poste de ses rêves, on lui offre un chien, sa myopie est guérie et elle gagne à la loterie une somptueuse maison et une voiture dernier cri. Il ne lui reste plus qu'à trouver l'amour... © TV Muse