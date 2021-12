À la recherche de l'esprit de Noël

Animatrice télé à Los Angeles, Kate Harper, ignorant qu'elle était encore à l'antenne, a déclaré ne pas aimer Noël. Pour redorer l'image de la chaîne, sa directrice l'envoie dans une petite ville du Dakota du Nord, célèbre dans tout le pays pour ses fêtes de fin d'année, avec son producteur et ex petit ami Jack Brewster, à la recherche de l'esprit de Noël… © WALT DISNEY COMPANY (THE)

