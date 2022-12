Quand le prince Alexander se blesse en faisant du hors-piste, son équipe de sécurité a du mal à trouver un hôpital à l'abri des paparazzis. Jeff, aide-soignant et ami du prince, lui propose de s'installer dans le service de pédiatrie de sa demi-sœur, Tasha. Sous les ordres de son chef, celle-ci se voit alors dans l'obligation d'accueillir le prince et son équipe de sécurité. Ce nouvel arrivant va complétement bouleverser l'organisation du service et la vie de Tasha… © BRAIN POWER STUDIO