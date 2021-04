À poil mais stylé

Ce documentaire revient sur l'évolution du Style avec un grand « S » dans nos sociétés, à travers le porno. La première vocation du cinéma X, on le sait, c'est de mettre les hommes et surtout les femmes à poil. Non pas dans des occupations anodines comme faire la vaisselle ou téléphoner même si cela peut arriver mais pour des activités généralement plus horizontales. Or, dans le porno comme dans la vie, avant d'être nu avec une dame, on est d'abord habillé. © Newen Distribution

