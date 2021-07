ABBA a transformé le visage de la musique pop avec ses chansons inoubliables. Ce documentaire explique le développement personnel et musical du groupe suédois à travers trois de leurs plus grands succès : depuis leurs débuts folkloriques suédois jusqu'à la création du son ABBA avec « Mamma mia » ; la reconnaissance mondiale en empruntant le son disco pour délivrer le mythique « Dancing queen » ; et enfin, la fusion de leur vie personnelle et de leur écriture qui donna naissance à « The winner takes it all ». Un voyage dans l'univers d'ABBA pour découvrir ce qui s'est passé en studio lors des enregistrements, ce qui a inspiré le groupe, les circonstances culturelles et personnelles et, surtout, le drame qui les a entourés au fur et à mesure du processus créatif.