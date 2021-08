ABBA Dabba Doo

1 documentaire

Hommage à ce groupe mythique avec un documentaire composé d'interviews des quatre membres, ensemble et individuellement, de clip spécialement concus pour ce programme (When I Kissed The Teache, My Love My Life ou encore Tiger) et d'un mini-concert (Dum Dum Diddle, Why Did It Have To Be Me?). © Paris Première