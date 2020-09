Magnifique by Cristina

43 émissions

Complice et experte, cash mais bienveillante, Cristina Cordula, c'est la bonne copine qui a toujours la pêche et nous aide à nous mettre en valeur. Et cela fait déjà six saisons que ça dure ! Cristina, que l'on soit en « H », en « A » ou en « T », on ne s'en lasse pas. © Link Productions