L'épouse d'un homme politique voit sa vie bouleversée par l'incarcération de son mari à la suite d'un scandale sexuel et d'une affaire de corruption largement relayés par les médias. Dépassant la trahison et l'humiliation publique, Alicia Florrick décide de reprendre sa carrière d'avocate après une pause de 13 ans loin des tribunaux. Elle rejoint un ami dans un prestigieux cabinet de Chicago, bien décidée à prendre en main sa propre destinée et à en finir avec son image d'épouse modèle... © CBS STUDIOS INC. Tous droits réservés.