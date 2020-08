Rosa : wedding planneuse

3 téléfilms

Rosa adore les cérémonies nuptiales et, bien qu'elle se soit enfuie à trois reprises au moment d'épouser Sam, elle décide de devenir organisatrice de mariages. Elle fait la connaissance de Meral, qui va devenir son amie et son assistante pour créer sa petite entreprise. Ses premiers clients sont Michelle et Frank, un père divorcé qui élève sa fille. Mais Michelle a l'air plus empressée de devenir la nouvelle maman de Lilli que l'épouse de Frank... © Studio Hamburg / ARD Degeto / Frank