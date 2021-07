Oscar et Bafta du meilleur film documentaire 2016 Dotée d'un talent unique au sein de sa génération, Amy Winehouse a immédiatement capté l'attention du monde entier. Authentique artiste jazz, elle se servait de ses dons pour l'écriture et l'interprétation afin d'analyser ses propres failles. Cette combinaison de sincérité à l'état brut et de talent ont donné vie à certaines des chansons les plus populaires de notre époque. Mais l'attention permanente des médias et une vie personnelle compliquée associées à un succès planétaire et un mode de vie instable ont fait de la vie d'Amy Winehouse un château de cartes à l'équilibre précaire. Le grand public a célébré son immense succès tout en jugeant à la hâte ses faiblesses. Ce talent si salvateur pour elle a fini par être la cause même de sa chute. Avec les propres mots d'Amy Winehouse et des images inédites, Asif Kapadia nous raconte l'histoire de cette incroyable artiste, récompensée par six Grammy Awards.