Téva déco

3 émissions

Aménagement, tendance, shopping, DIY : Téva Déco est de retour pour une nouvelle saison avec toujours plus de conseils et d'inspirations déco pour mettre de la couleur et du style dans vos intérieurs. Que vous soyez passionnés, expérimentés ou simplement à la recherche d'idées et de créativité, Cendrine Dominguez et nos quatre chroniqueurs Jessica, Pauline, Tom et Josiane laissent libre court à leur imagination et mettent leur expertise à votre service pour donner vie à toutes vos envies ! D'Home Productions