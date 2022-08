Les 20 chansons préférées des Français

W9 vous propose de découvrir, lors d'une soirée musicale inédite, les 20 chansons préférées des Français grâce à un sondage réalisé par l'IFOP. Ce documentaire présenté par Jérôme Anthony nous fera découvrir des anecdotes insolites sur les circonstances de la création de ces chansons phares. La chanson « Les démons de minuit » a failli ne jamais voir le jour, aucun producteur ne voulait de ce titre au départ car il était en anglais. La chanson « Les lacs du Connemara » a été écrite grâce à un prospectus sur l'Irlande, la chanson « En apesanteur » a été composée par hasard par Calogero qui testait un nouvel enregistreur... Certaines ont malgré tout changé la vie et la carrière de leur interprète. Ce classement réunit les plus gros succès d'il y a quelques années qui raviverons chez nous de nombreux souvenirs : « Les démons de minuit » d'Émile et Image, « Belle-île-en-mer » de Laurent Voulzy, « Pour que tu m'aimes encore » de Céline Dion, « Encore et encore » de Francis Cabrel... © CARSON PROD