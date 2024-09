Sully, vidangeur de fosses septiques et futur papa, est prêt à tout pour assurer l'avenir de son fils. Jasper, modeste employé sourd d'une boucherie du quartier, est contraint de travailler avec la mafia. Parmie Tarzo, chef de la mafia locale, aimerait bien éliminer la concurrence. Tous trois vivent à Staten Island. Leurs chemins vont se croiser, a priori pour le pire... © 2009 EUROPACORP - WHY NOT US - OPEN CITY FILMS