Vol MH370 : l'inquiétante disparition

1 documentaire

Dans la nuit du 8 au 9 mars 2014, un Boeing 777 de la compagnie Malaysia Airlines décolle de Kuala Lumpur avec à son bord 239 passagers et membres d'équipage. Ce vol, le MH370, n'arrivera jamais à Pékin. Nous avons reconstitué le déroulement du vol MH370 minute par minute, de l'embarquement jusqu'au dernier contact avec la tour de contrôle. Nous avons passé au crible les différentes hypothèses avancées par les enquêteurs, officiels ou privés, qui se sont penchés sur ce inédit dans l'histoire de l'aviation. S'agit-il d'un accident ? L'appareil est pourtant considéré comme le plus sûr du monde... Aurait-il alors été détourné ? Et dans ce cas, qui est impliqué ? Les pilotes eux-mêmes ? Des pirates de l'air dissimulés parmi les passagers ? Plus incroyable, des hackers qui auraient pris le contrôle des commandes à distance ? Enfin, l'avion, dont l'épave est aujourd'hui encore introuvable, s'est-il abîmé en mer ou aurait-il été abattu ? Plusieurs proches de victimes ont également accepté de témoigner. Alors que les recherches ont été abandonnées et que le rapport d'enquête officiel laisse de nombreuses questions sans réponse, les familles se battent encore aujourd'hui pour connaître la vérité. © C.productions