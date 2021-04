Au cœur des Bodin's

Depuis plus de 3 ans, les Bodin's parcourent les Zéniths et les plus grandes salles de France. Ce documentaire vous propose de les suivre pendant huit mois en immersion totale. Découvrez-les notamment dans des moments inédits de travail et de détente, que ce soit pour répéter leur spectacle ou des apparitions sur les plateaux TV, accompagnés de toute l'équipe de la production du spectacle. © Cheyenne Productions

