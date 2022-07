Espagne, les fous du volant sur l’autoroute des vacances

Ce sont les deux réseaux routiers les plus dangereux d'Espagne : la AP9 à l'ouest qui relie sur 220 km la Corogne à la frontière portugaise et la AP7 à l'est, qui va de Barcelone au détroit de Gibraltar sur plus de 1 000 km. © AIMV