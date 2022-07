Régina, la nièce de Martin, débarque chez Aurora à l'improviste et la situation va vite tourner à la catastrophe. Régina disparaît subitement alors que son bébé est découvert dans la salle de bain, que son mari est retrouvé mort et qu'un inconnu se cache dans la penderie d'Aurora. Avec un bébé sur les bras, Martin et Aurora, accompagnés des membres du club des amateurs de meurtres, vont se mobiliser pour retrouver Régina… © MUSE ENTERTAINMENT ENTERPRISES

Voir plus d'infos