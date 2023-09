Le Lion et ses amis sont de retour pour la deuxième édition du plus grand jeu jamais organisé ! Pour cet événement, le Lion a invité 50 nouveaux joueurs, tous plus déterminés les uns que les autres, à devenir le grand gagnant et ainsi remporter le titre très convoité d'Élu. Cette année encore, plus que jamais le danger rôde à chaque instant ! © BANIJAY PRODUCTIONS FRANCE