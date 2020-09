Le Vacher Time

163 vidéos

A la tête de cette nouvelle émission de 3h00 : Vacher, celui dont on disait chez Bruno Dans La Radio qu'il était « plusieurs dans sa tête » ! Drôle, imprévisible et toujours bienveillant, il est le pote idéal que les auditeurs auront hâte de retrouver en fin de journée ! A ses côtés, on retrouve Anne-So, connue pour sa spontanéité, son naturel et ses fous rires ultra communicatifs, mais aussi Grégory Romano, humoriste et comédien qui compte 150 000 abonnés sur sa chaîne Youtube. © Fun Radio