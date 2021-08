Werq the World

21 épisodes

Bienvenue dans les coulisses du nouveau spectacle de la RuPaul's Drag Race: Werq the World ! Des préparatifs en tout genre à ces shows de folie, suivez la vie et le quotidien de ces extravagantes drag queens dans leur tournée européenne et pénétrez dans leur monde plein de paillettes et d'excentricité où rien n'est laissé au hasard. Costumes, maquillages, chorégraphies, mises en scène et histoire inédites : découvrez l'envers du décor du plus incroyable show de drag queens au monde... © Passion Distribution