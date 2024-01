Elles sont drôles, intelligentes, sensibles, fortes, sportives, carriéristes, mères ou même parfois grand-mères et elles se sentent plus belles et plus femmes que jamais ! 6 femmes qui ont dépassé la soixantaine, ou s’en approchent, nous livrent avec délicatesse leur ressenti par rapport au temps qui passe. Et c’est une révélation : chacune avoue se sentir plus libre, plus en harmonie avec elle-même, tout simplement bien avec son âge.