13 M2

1 film

Pour éponger leurs dettes, José, Farouk et Réza décident de braquer un fourgon blindé. Mais une fois l'argent récupéré, la relation entre les trois amis se détériore. Entre dettes persistantes, mensonges et conflits, le trio se retrouve alors dans une impasse et est contraint de se cacher dans une planque de 13m2... Un film de Barthélemy Grossmann, avec Youssef Hajdi, Lucien Jean-Baptiste, Bérénice Bejo... © Universcine