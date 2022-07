Le Transporteur - la série

24 épisodes

Il transporte n'importe quoi, n'importe où, pour le compte de n'importe qui. Cet ex-agent des Forces Spéciales est surentraîné à la conduite et au combat ainsi qu'aux techniques de survie. Déterminé et intègre, il mène toujours ses missions à terme . Les règles à suivre : ne jamais changer le deal, ne pas donner de noms et ne jamais ouvrir le colis. Quoiqu'il arrive, Frank suit toujours les règles. Mais rien ne se passe jamais comme prévu... © LS DISTRIBUTION